Dlhodobý plán, ako skoncovať s konšpiráciami

Tento blog som začala písať v roku 2010. Jeho hlavným cieľom bolo prerozprávať môj výskum do reči nevedeckej verejnosti. Po niekoľkých rokoch som však tento blog začala zanedbávať.

Zdalo sa mi dôležitejšie investovať moju energiu do písania vedeckých článkov než do môjho blogu. A odrádzal ma aj malý počet čitateľov – ak náhodou niektorý z mojich blogov vybrali na titulku sme.sk, dosiahol len pár tisíc zobrazení.

Vyvracaniu konšpiračných teorií som sa na mojom blogu veľmi nechcela venovať, pretože sa mi to zdá strata času, kedže konšpirátori sú fanatici a nejaký blog ich vôbec nepresvedčí.

Predtým som si totiž myslela, že nevinné znejúce konšpirácie, ako napríklad tá, že Zem je plochá, nemôžu nikomu ublížiť. Veď niektoré z nich sú až tak absurdné, že sú vlastne až srandovné. Ale konšpirátori si svojími nevinne znejúcimi konšpiráciami získavajú na sociálnych sietiach toľko fanúšikov, že majú moc, ktorú môžu v časoch pandémie ľahko zneužívať. Ak vyzvú svoju “sektu” k niečomu, čo može ohroziť ich zdravie alebo bezpečnosť ostatných, títo fanatici sú schopní to urobiť. A vtedy už sranda prestáva byť srandou.

Fanúšikovia konšpirácií si myslia, že jedine oni sa dozvedeli naozajstnú pravdu a že my ostatní im máme byť dokonca vďační, že nám zdieľaním konšpiračného videa ponúkajú osvietenie. V minulosti mi bolo takýchto ľudí ľúto, pretože nevedia ani to, čo je to gén či vlnová dĺžka. Teraz, ľutujem skôr nás ostatných, ktorí sme bombardovaní takýmito hlúposťami.

Najhroznejšie je to, že sa zvyšuje počet tvorcov konšpirácií, ktorí pochádzajú z vedeckej komunity. Tí zneužívajú skutočnosť, že ovládajú vedecké termíny, a tak svojím sofistikovaným prejavom dokážu obalamutiť aj tých ľudí, ktorí si zo základnej školy ešte niečo pamätajú. Majú za sebou zvyčajne podpriemernú vedeckú kariéru a uvedomili si, že je pre nich výhodnejšie zarábať peniaze organizovaním platených prednášok či aplikovaním nezmyselných liečebných techník, alebo je to výborný spôsob na zviditeľnenie svojho diagnostického laboratória. Určite sú si vedomí, že šíria nebezpečné hlúposti, ale ich túžba po peniazoch je silnejšia ako svedomie.

Konšpiratéri argumentujú hlavne tým, že majú právo prezentovať alternatívny názor. Veď aj vedci diskutujú a častokrát potom zistia, že sa mýlili. Ale nevedecká verejnosť v skutočnosti ani nevie, ako taká vedecká diskusia prebieha. Vymyslím si príklad z môjho odboru:

Vedec #1: “V tomto bakteriálnom genóme som našiel nezvyčajne veľa integrovaných profágov. Čo si o tom myslíte?”

Toto je len taký náhodný bakteriofág (vírus, ktorý infikuje baktérie) pod elektrónovým mikrospokom. Vďaka sekvenovaniu DNA denne objavujeme toľko nových vírusov, že ich ani nestíhame sledovať pod mikroskopom. (Mária Džunková)

Vedec #2: “Možno je to nezvyčajné pre tento bakteriálny druh, ale v iných taxonomických skupinách je to úplne normálne. Pozri si tento nedávno vydaný článok, kde skúmali počty profágov v databáze, ktorá obsahovala 100 000 genómov z rôznych taxonomických skupín, a uvidíš, že tam boli aj také, ktoré mali aj 20% genómu tvoreného profágmi. Porovnaj si svoj výsledok s touto databázou.”

Vedec #3: “Si si istý, že ten genóm neobsahuje nejaké sekvencie, ktoré tvoj algoritmus nesprávne označuje ako profágy? Skús nejaké iné programy, napríklad VirSorter, VirFinder, PHAST, ProphET, Phigaro a porovnaj ich výsledky. Ak ti všetky dajú podobný výsledok, tak to možno bude zaujímavý objav.”

Vedec #4: “Mal by si ale najprv skontrolovať, či naozaj pracuješ len s jedným bakteriálnym genómom. Čo ak sú to sekvencie nejakého agregátu, kde bolo na seba nalepených viac bakterií a ty sa teraz pozeráš na súbor všetkých profágov v tomto agregáte? Presveč sa, že bakteriálne gény, ktoré normálne mávaju len jednu kópiu, majú v tvojich sekvenciách tiež len jednu kópiu. Alebo skús metagenomic binning na základe obsahu GC a frekvencii k-merov a možno zistíš, že si tam más naozaj niekoľko rôznych baktérií.”

Vedecká diskusia určite neprebieha takýmto štýlom:

Vedec #1: “V tomto bakteriálnom genóme som našiel nezvyčajne veľa integrovaných profágov. Čo si o tom myslíte?”

Vedec #5: “To je jasný dôkaž o existencii Reptiliánov v dávnych dobách.”

Konšpiračné teórie prekvitajú v čase pandémie, pretože vystresovaní ľudia nemajú čas si oprášiť vedomosti zo základnej školy, doštudovať si vysokoškolské učivo biologických odborov a porozumieť vedeckým novinkám. Všetky nudné vedomosti zrazu začali byť dôležité aj v každodennom živote. To je stresujúca situácia. A ľudia tápajú. Čo je to mutácia? Čo je to PCR? Čo je to IgM a IgG? Zo všetkých strán sa na ľudí valia nové odborné informácie a pre mnohých je problém to všetko naraz spracovať. V tom momente prídu konšpirátori a ponúknu na všetky otázky jednoduché odpovede. Ako napríklad fanúšik Reptiliánov v predchádzajúcom odstavci :)



To, že sú konšpiračné teórie populárne, je nepriamo možno aj chyba nás vedcov. Nerobíme dostatočnú prevenciu. Keby sme dokázali nadchnúť väčšiu časť obyvateľstva pre vedu, tak by sa konšpiračné teórie nemohli tak rýchlo šíriť. Ľudia by hneď v prvom momente rozpoznali, že správa o tom, že vznikol nejaký nový vírus, je úplne normálna vec. Dokázali by dokonca aj upokojiť svojich blízkych, ktorí možno stres zvládajú ťažšie.

Neviem ale, či je problém v nás vedcoch samotných alebo v mediách, ktoré nás ignorujú. Veda je považovaná za nudnú a tažko pochopiteľnú, a preto sa jej za normálnych okolností v novinách nevenuje pozornosť. Pozrite sa na stránky hociktorých internetových novín – začína sa politikou, potom športom, potom nasleduje princ Harry a až niekde úplne dole je malá sekcia “Veda a technika”, ktorá väčšinou ani nie je o vede, ale o tom, aký nový typ mobilu je na trhu. Ľudia majú predsudky, že vedci hovoria nepochopiteľnou rečou, ale v skutočnosti ani nedostávajú možnosť nejakých skutočných vedcov spoznať a presvedčiť sa o opaku.

Keby sme zaplavili internet správami o tom, ako každý deň v genómoch baktérií objavujeme nové virulentné gény, že je úplne bežné objaviť zmeny písmeniek v genetickom kóde a že pomocou sekvenovania DNA objavujeme úplne nové vírusy každý deň, tak by sa len málokto vystrašil, že sa niekde objavil nejaký vírus. Nemusíme hovoriť o našich nových vedeckých článkoch, stačí hovoriť o našich rutinných objavoch, ktorým osobne možno ani nepripisujeme dôležitosť. Nevedecká verejnosť potrebuje vedieť, akým spôsobom pracujeme. To im dá dôveru v to, čo robíme.

Mnohí mladí vedci majú youtube kanály a blogy zamerané na vyvracanie konšpiračných teórií. Ja ich obdivujem, že majú na to trpezlivosť. Žiaden logický argument nezmení názor zanieteného konšpirátora, ale takéto edukatívne videá pôsobia ako prevencia, aby sa k nim nepridávali ďalší ľudia. No chýba viac vedcov, ktorí by informovali o svojej každodennej práci. Ale chápem, že to nie je ľahké, pretože je to vlastne akási dobročinná činnosť, ktorá vedcov odoberá o voľný čas, ktorý vlastne skoro ani vôbec nemajú. Aj ja sa ospravedlňujem, že som v posledných rokoch zanedbávala svoj blog. Mohla som aspoň niekoľkých z vás ochrániť od stavov úzkosti, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi časté.

Som presvedčená, že by vedecké inštitúcie mali odmeňovať vedcov, ktorí robia popularizáciu vedy. Teraz to robia nezištne pre dobro všetkých.

A média by sa mali zamyslieť, či je naozaj tak extrémne dôležité vedieť, že si nejaká modelka nechala zväčšiť prsia a že kam sa zase presťahoval princ Harry...

A my ostatní - dajme si predsavzatie, že sa budeme snažiť byť múdrejší. Pre našu vlastnú psychickú pohodu. Aby sme sa nabudúce nevystrašili z nejakého meteoritu, zemetrasenia či z rozmnožených kobyliek. Lebo vedomosti sú úžasná sloboda, ktorá nás chráni od strachu a pomáha nám zvládať napäté situácie s chladnou hlavou.